Гончаренко рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что его команда будет проводить по две тренировки в день на своей базе до вылета в Австрию.

- Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее, - приводит слова Гончаренко официальный сайт армейцев. - Ребята с отличным настроением вышли на тренировку - пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьезной работы.

Первое, что должно быть - именно ощущение сбора, несмотря на то, что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведется каждый год: утром - техника и тактика, вечером - общая силовая выносливость.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге. Армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.

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