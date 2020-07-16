Гончаренко рассказал о переменах в «Локомотиве» при Николиче
16 июля 2020, 20:10
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 29-го тура чемпионата Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» рассказал, что изменилось в игре «железнодорожников» с приходом на пост главного тренера Марко Николича.
— Щенников в составе, значит готов играть, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — С Дивеевым и Набакиным играли надежно в обороне, поэтому они также возвращаются в основной состав.
Что изменилось при новом тренере в «Локомотиве»? Может, стали больше контролировать мяч, больше позиционные атаки проводить.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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