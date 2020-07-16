Гончаренко рассказал о переменах в «Локомотиве» при Николиче

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 29-го тура чемпионата Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» рассказал, что изменилось в игре «железнодорожников» с приходом на пост главного тренера Марко Николича.

— Щенников в составе, значит готов играть, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — С Дивеевым и Набакиным играли надежно в обороне, поэтому они также возвращаются в основной состав.

Что изменилось при новом тренере в «Локомотиве»? Может, стали больше контролировать мяч, больше позиционные атаки проводить.