Гончаренко показал, как сыграл в футбол с сыном на деревенском поле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новое видео в Instagram. 42-летний белорусский специалист показал подписчикам видео, на котором он сыграл в футбол со своим сыном.

«Победил футбол!» — подписал видео Гончаренко. Ранее тренер красно-синих признался, что ему не хватает футбола и он собирается сыграть на деревенском поле.

«Футбол должен вернуться». Главный тренер ЦСКА Гончаренко показал новое видео