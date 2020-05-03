Гончаренко показал, как сыграл в футбол с сыном на деревенском поле
3 мая 2020, 14:21
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко опубликовал новое видео в Instagram. 42-летний белорусский специалист показал подписчикам видео, на котором он сыграл в футбол со своим сыном.
«Победил футбол!» — подписал видео Гончаренко. Ранее тренер красно-синих признался, что ему не хватает футбола и он собирается сыграть на деревенском поле.
«Футбол должен вернуться». Главный тренер ЦСКА Гончаренко показал новое видео
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