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Гончаренко отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к Деспотовичу

21:33
Джордже Деспотович. Фото Instagram
Джордже Деспотович. Фото Instagram
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал сообщения об интересе со стороны армейцев к форварду «Оренбурга» Джордже Деспотовичу.

Ранее Hotsport сообщил, что ЦСКА в ближайшее время объявит о подписании контракта с 28-летним сербом до июня 2023 года.

— Деспотович мне очень нравится, как нападающий, но у меня такое чувство, что через нас его хочет протащить какой-то другой клуб. Мы не интересуемся им. Трансферные цели? Нападающий, опорный полузащитник и центральный защитник — эти игроки нужны ЦСКА, — сказал Гончаренко в прямом эфире Instagram с журналистом Нобелем Арустамяном.

Деспотович выступает за «Оренбург» с 2018 года, на его счету 14 голов в 47 матчах. Контракт Деспотовича с нынешней командой истекает 30 июня 2020-го.

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