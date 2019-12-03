Гончаренко объяснил, почему не дает паузу Чалову

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашнего матча 18-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:1) оценил значение нападающего Федора Чалова. По его словам, форварду требуется поддержка от полузащитников — и он играет ключевую роль в построении атаки.

— После матча Лиги Европы с «Лудогорцем» вы говорили, что Чалову, возможно, стоит отдохнуть. Но он вышел и провел далеко не самую удачную встречу. Почему в итоге вы выпустили и не заменили его? — спросили Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

— Проблема не в том, что не можем выпустить другого нападающего. Есть Такума (Нисимура), или тот же Бийол, если надо, играет в этой позиции. Дело в том, что основная проблема — характеристики полузащитников. У нас нет футболиста, который открывается за спину. Если уберем Чалова, то пропадет эта опция. В этом проявляется проблема. И Чалову нужно помогать, чтобы кто-то открывался из глубины. А у нас этого пока не хватает. Поэтому Чалов постоянно находится под контролем защитников и начинает совершать ошибки.

— Почему слева снова вышел Кучаев, а не Щенников?

— Опять же, исходим из того, что этот вариант состава (за исключением замены Дзагоев — Сигурдссон) провел много встреч. Был нужный ритм, решили ничего не менять. Кучаев иногда совершает ошибки в простых ситуациях, но плюс в том, что он может работать и в обороне, и в атаке — достаточно глубоко бежать в штрафную площадь соперника. А этого, возможно, не будет хватать у Щенникова, который очень много пропустил.