Гончаренко объяснил, почему Лукас Сантос не смог закрепиться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник Лукас Сантос не смог закрепиться в составе московского клуба.

— Лукас Сантос имел достаточно много шансов. Он очень яркий игрок, если есть пространство. Но у нас очень много команд играют в закрытый футбол. Он очень хороший игрок, когда есть пространство. Дриблинг очень хороший и удар с двух ног, то в РПЛ у него не все так проявлялось. Свои лучшие качества он не смог проявить у нас.