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Гончаренко не стал отвечать на вопросы на пресс-конференции

6 октября 2019, 18:51
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после домашнего матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

— Эмоционально были готовы к матчу очень плохо, — сказал Гончаренко на пресс-конференции. — Удар, который нанес «Эспаньол», на нас сказался. К этому надо было быть готовым. До этого у нас была хорошая серия. Мы должны смотреть только вперед.

Далее Гончаренко сказал: «Это все», и покинул пресс-конференцию, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. (Александр Рогулев)

Болельщики ЦСКА поддержали Гончаренко перед матчем с «Ростовом» //
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

ЦСКА — Ростов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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