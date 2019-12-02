Гончаренко не стал говорить о судействе. Он выпустил пар в раздевалке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Арсенала» в домашнем матче 18-го тура РПЛ (0:1) не стал обсуждать момент с голом туляков и подозрением на офсайд в моменте перевода на вбежавшего на чужую половину автора результативной передачи Евгений Луценко. При этом он разобрал ошибки своих игроков.

— Посмотрели повтор пропущенного гола? Возникли подозрения, что при выходе «Арсенала» на вашу половину был офсайд...

— Нам уже удалось выпустить пар в раздевалке, поэтому сейчас кричать, что судьи во всем виноваты, не буду. Смотрите сами, оцените ситуацию.

— В чем в этом моменте виноваты ваши игроки — кажется, ключевой стала ошибка Магнуссона в передаче в атаке, когда он пошел слишком высоко в дриблинг и оставил открытую зону?

— Конечно, если центральный защитник вклинивается в атаку, он должен делать точную передачу. Или по крайней мере стараться избегать паса между линиями. Можно и нужно одному или двум игрокам смотреть за спину защитникам соперника, чтобы открыться. Мы же все время идем в недодачу, а это на фоне усталости, когда начинаешь бежать назад. И в ситуации с неточной передачей Магнуссона (виновата) в том числе группа атаки, которая не помогла ему открываниями. (Артем Агапов)