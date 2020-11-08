Гончаренко не намерен возвращаться в ЦСКА к схеме в три центральных защитника

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» отметил жесткий график, в котором играет московская команда.

«Столько матчей, некогда думать о прошедших играх, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Надо готовиться к новой игре. Сейчас большая нагрузка: футболисты играют каждые 3,5 дня.

Мариу Фернадес точно сегодня не сыграет. Пока так.

Нам удобно играть по схеме с двумя центральными защитниками. У нас так больше баланса. Так что на игру в три центральных мысли возвращаться не было.

Дзагоев выздоровел, хорошо в центре выглядит. Марадишвили может играть на фланге. Он играл там в юношеских командах».