Виктор Гончаренко: «Уже сбился со счета, сколько пенальти поставили в сторону ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что он доволен игрой команды, несмотря на поражение в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (1:2). Полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук реализовал два пенальти.

«Может это выглядит странно, но я сегодня доволен командой, — сказал Гончаренко в эфире канала «Матч премьер». — Мы выглядели лучше и играли с позиции силы, хорошо сковали контратаки соперника. По игре к победе должны были быть ближе мы, но это футбол. К нас команды, которые играют вторым номером, имеют больше шансов на успех. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в нашу сторону поставили».

После этой игры армейцы потеряли шансы на второе место, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов.