Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на 2 матча (1 — условно). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву. Разговор главного тренера армейцев с судьей попал в эфир канала «Матч Премьер», транслировавшего игру.

— По результатам рассмотрения материалов СМИ КДК возбудил дело о поведении Гончаренко в адрес официальных лиц, — начал Григорьянц. — В статье, по которой возбуждено дело, мы говорим об использовании ненормативной лексики. Виктор Михайлович лично присутствовал на заседании и объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судейского корпуса. При этом Гончаренко заявил, что такое поведение недопустимо для главного тренера и публичного лица. Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на 2 матча, из них 1 — реальный, 1 — условный. Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей, кроме того, мы установили для него испытательный срок до конца сезона. (Иван Торопцев)

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