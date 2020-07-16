Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сомневается, что хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук уедет в Европу.

— Сомневаетесь, что Миранчук уедет в Европу этим летом?

— Сейчас рынок очень непонятный. Готов ли Алексей к серьезному европейскому вызову? На мой взгляд, пока нет. Конечно, если поступит хорошее предложение, надо рисковать. Там он в принципе сможет добрать необходимые кондиции.

— Кикнадзе говорит, что «Локомотив» не продаст Миранчука меньше чем за 20 миллионов евро...

— Честно говоря, не понимаю, как формируются такие цены. Если хочется, чтобы за Миранчука заплатили 20, то можно об этом и сказать. Но я в это не сильно не верю.

— Почему?

— Сейчас непростая экономическая ситуация. Клубы поумерили свои аппетиты, урезали бюджеты.

— Головин переходил в «Монако» за 30 миллионов.

— Если сопоставлять этих футболистов, то сравнение окажется не в пользу Миранчука. Головин на момент отъезда в чемпионат Франции уже стал лидером ЦСКА, очень неплохо себя проявил в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, считался одним из ключевых футболистов сборной России. На данный момент Миранчук из всего этого арсенала ничего не имеет. Поэтому 20 миллионов за него — все-таки многовато. Сомневаюсь, что кто-то предложит такую сумму.

«20 миллионов евро за Миранчука? А что он показал в Европе?» Острое мнение Романа Широкова