21:35 26 мая | Футбол — РПЛ

Головин посетил матч ЦСКА – "Крылья Советов"

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин присутствовал на матче 30-го тура премьер-лиги ЦСКА"Крылья Советов" (6:0). Армейцы набрали три очка и заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

- Сегодня на игре ЦСКА - "Крылья" было много дорогих красно-синим сердцам людей. Всегда рады видеть, Голова! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что "Монако" Головина в матче 38-го тура чемпионата Франции проиграл на выезде "Ницце" со счетом 0:2, но остался в лиге 1 по итогам сезона, заняв 17-е место. 

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