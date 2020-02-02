Гол Ильина принес «Ахмату» победу над «Мурой»

«Ахмат» в товарищеском матче на сборе в Словении обыграл местный клуб «Мура» со счетом 2:1.

В составе грозненского клуба голы забили Одисе Роши и Владимир Ильин, перешедший в команду зимой 2020 года.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мура» — «Ахмат» — 1:2 (0:0)

Голы: Роши, 53 (0:1). Ильин, 58 (0:2). Шушньяра, 65 (1:2).

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семенов, Нижич (Анхель, 46), Ненахов, Иванов, Роши, Бериша (Кадыров, 40. Визеу, 75), Раванелли, Исмаэл (Швец, 73), Ильин.

2 февраля. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия Даймонд».