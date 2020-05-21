РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гол Дзагоева и великолепный Акинфеев. Без них ЦСКА не выиграл бы чемпионат России

12:35
2016 год. Казань. «Рубин» — ЦСКА — 0:1. 19-я минута. Армейцы празднуют золотой гол Алана ДЗАГОЕВА. Во втором тайме эти же ворота от гола спасет Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
2016 год. Казань. «Рубин» — ЦСКА — 0:1. 19-я минута. Армейцы празднуют золотой гол Алана ДЗАГОЕВА. Во втором тайме эти же ворота от гола спасет Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Четыре года назад ЦСКА, благодаря голу Алана Дзагоева и спасению Игоря Акинфеева, обыграл в гостях «Рубин». Москвичи стали чемпионами России-2015/16. Они опередили на два очка «Ростов».

За пять минут до финального свистка Акинфеев парировал два подряд удара в упор. На последний в матче штрафной побежал даже Сергей Рыжиков.

Этот чемпионский титул последний для ЦСКА на данный момент. Всего команда выигрывала шесть чемпионатов России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир