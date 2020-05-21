Гол Дзагоева и великолепный Акинфеев. Без них ЦСКА не выиграл бы чемпионат России

Четыре года назад ЦСКА, благодаря голу Алана Дзагоева и спасению Игоря Акинфеева, обыграл в гостях «Рубин». Москвичи стали чемпионами России-2015/16. Они опередили на два очка «Ростов».

За пять минут до финального свистка Акинфеев парировал два подряд удара в упор. На последний в матче штрафной побежал даже Сергей Рыжиков.

Этот чемпионский титул последний для ЦСКА на данный момент. Всего команда выигрывала шесть чемпионатов России.