Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Уфой" и место в зоне Лиги чемпионов

Тульский "Арсенал" обыграл "Уфу" (1:0) в матче пятого тура чемпионата России.
Единственный мяч на 28-й минуте забил Виктор Альварес. Он отличился точным дальним ударом при помощи рикошета от головы Йонуца Неделчару.
"Арсенал" набрал 10 очков и на данный момент поднялся на третье место, позволяющее сыграть в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон. У "Уфы" четыре очка и 13-е место.
В следующем туре "Уфа" примет "Ростов", а "Арсенал" на выезде сыграет с "Рубином"
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Арсенал" - "Уфа" - 1:0 (1:0)
Гол: Альварес, 28.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий (Ткачев, 68), Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Луценко.
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Пуцко (Бизяк, 87), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Игбун (Гиоргобиани, 60).
Предупреждения: Ломовицкий, 21. Карп, 70.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Мухтаров (Петрозаводск).
11 августа. Тула. Стадион "Арсенал".
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