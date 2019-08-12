Гол "Ахмата" в ворота "Спартака" засчитан ошибочно

На 75-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3) ошибся арбитр Алексей Сухой, засчитав гол Аблая Мбенга. Перед тем, как игрок грозненской команды отправил мяч в ворота красно-белых, Вилькер Анхель совершил фол в нападении – сыграл в мяч правой рукой.

И Сухому, и его первому ассистенту Алексею Стипиди было сложно увидеть то, что происходило в площади спартаковских ворот. В очередной раз приходится говорить о том, что в этом чемпионате в каждой из игр с участием "Спартака" те или иные ошибки судей могли бы исправить видеоарбитры (ВАР). Но они пока ни разу не работали на матчах с участием команды Олега Кононова. По всей видимости, впервые это случится на дерби с ЦСКА 19 августа. (Александр Бобров)