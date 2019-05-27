"Годы в "Локо" я буду вспоминать с теплом и улыбкой". Прощальное интервью Тараса Михалика

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик, который провел последний матч за железнодорожников, в прощальном интервью официальному сайту клуба рассказал о начале своей карьеры, службе в армии, переходе в "Локо", самых ярких моментах, подрастающем сыне. Также Михалик поблагодарил болельщиков за поддержку в течение шести лет.

– Хотел бы поблагодарить всех тренеров, с кем я работал за эти годы: Леонид Кучук, Миодраг Божович, Игорь Черевченко, Юрий Семин – и все-все помощники, – отметил Михалик. – Спасибо всем администраторам, докторам, массажистам, пресс-службе, сотрудникам клуба и базы – всем, с кем работали вместе!

Спасибо всему руководству клуба! И, конечно, главное спасибо нашим болельщикам! Эти годы в "Локо" я буду вспоминать с теплом и улыбкой.

– Самый памятный момент в "Локо" за эти шесть лет?

– Чемпионство! Какой же был сложный сезон! Помню матч в Хабаровске. Юрий Палыч сказал на установке перед игрой со "СКА": "Если вы сегодня выиграете – станете чемпионами". Мы не сразу поняли, что имелось ввиду – ведь еще даже не завершился первый круг. Восьмичасовой перелет, разница во времени, искусственное поле, -20 на термометре, победа на последних секундах – пожалуй, один из самых сложных матчей чемпионата. Та победа была очень важной и придала нам уверенности. И весь наш путь к чемпионству – это сплошное преодоление, борьба, голы в концовках. Такое точно не забудется.

– А самый грустный момент в клубе?

– Наверное, сейчас, потому что я ухожу (улыбается). Лига чемпионов получилась грустной. У нас было много моментов и возможностей, но мы не смогли ими воспользоваться – при этом, пропускали нелепые мячи. Но это тоже опыт.

Обидно не выйти из такой группы – я даже говорил ребятам, лучше бы нам, как ЦСКА, попались гранды футбола – "Реал", "Рома". И мы бы себя попробовали, да и разговоров в случае поражения меньше.

Еще очень грустно, когда ребята, с которыми ты дружишь в команде, уходят. Сергей Ткачев, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Алан Касаев, Виталий Денисов… Со многими мы до сих пор общаемся.