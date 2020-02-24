Глушенков провел первую тренировку в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» провели первую тренировку в Самаре после учебно-тренировочных сборов, сообщается на официальном сайте клуба.

В занятии принял участие полузащитник Максим Глушенков, который был арендован у «Спартака». Иракский футболист Сафаа Хади присоединится к команде позднее после получения российской визы.

28 февраля «Крылья Советов» проведут матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:30 мск.