Глушенков провел первую тренировку в «Крыльях Советов»
24 февраля 2020, 20:31
«Крылья Советов» провели первую тренировку в Самаре после учебно-тренировочных сборов, сообщается на официальном сайте клуба.
В занятии принял участие полузащитник Максим Глушенков, который был арендован у «Спартака». Иракский футболист Сафаа Хади присоединится к команде позднее после получения российской визы.
28 февраля «Крылья Советов» проведут матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:30 мск.
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