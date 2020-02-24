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Глушенков провел первую тренировку в «Крыльях Советов»

24 февраля 2020, 20:31
Максим Глушенков. Фото ФК «Крылья Советов»
Максим Глушенков. Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» провели первую тренировку в Самаре после учебно-тренировочных сборов, сообщается на официальном сайте клуба.

В занятии принял участие полузащитник Максим Глушенков, который был арендован у «Спартака». Иракский футболист Сафаа Хади присоединится к команде позднее после получения российской визы.

28 февраля «Крылья Советов» проведут матч 20-го тура РПЛ против «Оренбурга». Встреча пройдет в Самаре и начнется в 18:30 мск.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17931

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