Глушаков выйдет с первых минут. «Спартак» и «Ахмат» назвали составы на матч в Москве

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 29-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 18.00 (мск).

С первых минут в составе грозненцев выйдет бывший хавбек красно-белых Денис Глушаков.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов — Зобнин, Крал, Бакаев — Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Тил, Шильцов, Соболев.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Нижич, Семенов, Ненахов, Богосавац — Иванов, Глушаков, Исмаэл, Швец — Ильин, Бериша.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Роши, Раванелли, Харин, Кадыров, Мбенг, Фелипе Визеу.

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. «Ахмат» — 13-я строчка и 31 балл.