Глушаков в восьмой раз проиграл "Спартаку"

Для полузащитника Дениса Глушакова поражение "Ахмата" от "Спартака" (1:3) в Грозном стало восьмым в личном противостоянии с красно-белыми.
Выступая за "Локомотив" и "Ахмат", хавбек, на протяжении нескольких сезонов бывший капитаном "Спартака", выиграл у москвичей всего три раза, не отметился результативными действиями и получил четыре желтых карточки. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Дениса Глушакова против "Спартака"
|
Дата
|
Клуб
|
Счет
|
Минуты
|
Действия
|
Оценка
|
19.07.2008
|
Локомотив
|
2:2 (д)
|
61 (з)
|
-
|
6,0
|
09.11.2008
|
Локомотив
|
1:0 (г)
|
89 (з)
|
-
|
6,0
|
30.05.2009
|
Локомотив
|
2:1 (д)
|
90
|
жк
|
6,0
|
18.10.2009
|
Локомотив
|
0:3 (г)
|
76 (з)
|
-
|
5,5
|
28.03.2010
|
Локомотив
|
1:2 (г)
|
90
|
-
|
5,5
|
15.08.2010
|
Локомотив
|
2:3 (д)
|
63 (з)
|
-
|
5,5
|
18.06.2011
|
Локомотив
|
0:2 (д)
|
90
|
-
|
6,0
|
29.10.2011
|
Локомотив
|
0:3 (г)
|
90
|
жк
|
5,5
|
20.11.2011
|
Локомотив
|
0:2 (г)
|
90
|
жк
|
5,5
|
13.05.2012
|
Локомотив
|
0:2 (д)
|
90
|
-
|
6,0
|
02.09.2012
|
Локомотив
|
2:1 (д)
|
90
|
жк
|
5,5
|
16.03.2013
|
Локомотив
|
0:0 (г)
|
72
|
-
|
5,5
|
11.08.2019
|
Ахмат
|
1:3 (д)
|
71
|
-
|
5,0
Итого: +3-2-8, 1062 минуты, 4 желтых карточки, ср.балл "СЭ" – 5,65.
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