00:51 12 августа | Футбол — РПЛ

Глушаков в восьмой раз проиграл "Спартаку"

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Для полузащитника Дениса Глушакова поражение "Ахмата" от "Спартака" (1:3) в Грозном стало восьмым в личном противостоянии с красно-белыми.

Выступая за "Локомотив" и "Ахмат", хавбек, на протяжении нескольких сезонов бывший капитаном "Спартака", выиграл у москвичей всего три раза, не отметился результативными действиями и получил четыре желтых карточки. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Дениса Глушакова против "Спартака"

Дата

Клуб

Счет

Минуты

Действия

Оценка

19.07.2008

Локомотив

2:2 (д)

61 (з)

-

6,0

09.11.2008

Локомотив

1:0 (г)

89 (з)

-

6,0

30.05.2009

Локомотив

2:1 (д)

90

жк

6,0

18.10.2009

Локомотив

0:3 (г)

76 (з)

-

5,5

28.03.2010

Локомотив

1:2 (г)

90

-

5,5

15.08.2010

Локомотив

2:3 (д)

63 (з)

-

5,5

18.06.2011

Локомотив

0:2 (д)

90

-

6,0

29.10.2011

Локомотив

0:3 (г)

90

жк

5,5

20.11.2011

Локомотив

0:2 (г)

90

жк

5,5

13.05.2012

Локомотив

0:2 (д)

90

-

6,0

02.09.2012

Локомотив

2:1 (д)

90

жк

5,5

16.03.2013

Локомотив

0:0 (г)

72

-

5,5

11.08.2019

Ахмат

1:3 (д)

71

-

5,0

Итого: +3-2-8, 1062 минуты, 4 желтых карточки, ср.балл "СЭ" – 5,65.

Ахмат - Спартак

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