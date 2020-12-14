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Глушаков считает, что Семак всем все доказал

14 декабря 2020, 20:43
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака, а также выступление его команды в Лиге чемпионов.

«Семак всем все доказал, — сказал Глушаков в эфире программы 8-16 на канале «Матч премьер». Выиграл чемпионства, кубки. Лига чемпионов — это другой уровень, но в еврокубках у нас все неудачно себя показали. Но с такими бюджетами и возможностями в «Зените» может работать любой тренер».

«Зенит» не вышел из группы в Лиге чемпионов, набрав одно очко и заняв последнее место.

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