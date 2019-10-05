РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Глушаков пожелал удачи «Спартаку» в матче с «Краснодаром»

5 октября 2019, 20:00

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 12-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) кратко подвел итоги встречи и пожелал удачи «Спартаку» в игре с «Краснодаром».

— Реализация у нас еще хромает. Есть над чем работать. Будем стремиться и дальше двигаться к результатам. Сегодня в Грозном праздник — день города. День рождения у Рамзана Кадырова. Надо было выигрывать о порадовать болельщиков. Турнирная таблица такая, что все рядом. В этом году интересный и непредсказуемый чемпионат.

 — Шалимов за первые дни как себя показал?

— Как нападающий. Больше показывал нападающим, как открываться, и что нужно от нас в атаке.

— Ваш прогноз на «Краснодар» — «Спартак»?

— Я — игрок «Ахмата» и ничего не буду прогнозировать. Однако пожелаю удачи и победы «Спартаку».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир