Глушаков откровенно рассказал о конфликте с Каррерой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что его конфликт с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой начался во второй половине сезона-2017/18.

- Все началось после матча с "Уралом", когда мы 1:2 проиграли, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на канале "Матч Премьер". - Ребята сказали, что надо идти к тренеру и говорить о тренировочном процессе. Тогда было много "крестов" и травм. Я пришел и сказал, что не надо таких нагрузок, у всех ноги болят. Он сказал, что разберемся. Начались недопонимания. Потом еще была игра с "Тосно", незабитый пенальти, и пошло-поехало. Понимал, что у нас конфликт с ним.

Лайк? После той истории я приехал, и было собрание. Тренер начал нам говорить, что мы лайки поставили, что идиота из него сделали. Я сказал ему: "Ты нас не так понял". Накануне этого ко мне подходила женщина по поводу лейкемии. Она попросила меня связаться с руководством, чтобы еще раз выйти в этих шапках. Я смотрю, что Назаров в этой шапке и думаю: "Красавец". Тогда же поставил лайк. Тренер сказал: "Что вы из меня дурака делаете. Пойдете в дубль".

Напомним, осенью прошлого года Глушаков вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко поставили лайки под постом известного актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшим критику Карреры. Итальянец перевел их в дубль, а затем был отправлен в отставку.

В ноябре "Спартак" возглавил Олег Кононов, который вернул обоих игроков в основу. Глушаков неоднократно подвергался обструкции со стороны фанатов по ходу сезона.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр