16:50 4 марта | Футбол — РПЛ

Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов

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Пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева сообщила, что капитан "Спартака" Денис Глушаков обжаловал решение о размере алиментов.

Глушаков обжаловал решение суда от 5 февраля в части размера алиментов, – приводит "РИА Новости" слова Косныревой.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе Глушакова с супругой Дарьей, суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. При этом Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой.

Глушаков не хотел платить одну треть от своего дохода в качестве алиментов, а предлагал зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190304/1551537442.html

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