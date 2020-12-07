Хавбек «Химок» Денис Глушаков подвел итоги матча 17-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня... Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперед.

В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, все же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти", — написал Глушаков в Instagram.

В этой встрече 33-летний футболист провел на поле весь матч. После 17 туров чемпионата России «Химки» занимают 12 место в турнирной таблице, набрав 19 очков. ЦСКА с 33 баллами расположился на 3 месте.