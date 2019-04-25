Капитан "Спартака" Денис Глушаков принес извинения от лица команды за поражение красно-белых от тульского "Арсенала" (0:3) в матче 25-го тура чемпионата России.

- Не надо ничего говорить. Надо извиниться перед болельщиками за поражение. "Спартак" - великий клуб. И не должен проигрывать с таким счетом. Тяжело говорить что-то... Не хочется никого винить. Надо проанализировать свои ошибки и двигаться вперед. "Спартак" еще когда-нибудь в любом случае чемпионства и воые титулы. Какие игроки и какой тренер ни были бы. "Спартак" - великий клуб. Могу только извиниться за такое поражение. Безвольное. Ребятам это уже сказал. Разговаривали с ними в раздевалке. Так нельзя играть. Мы так просто не должны играть. (Александр Рогулев)