Глушаков и Жиго - в старте "Спартака" на матч с "Ростовом"

"Спартак" объявил состав на матч 23-го тура премьер-лиги против "Ростова". С первых минут встречу начнет защитник Самюэль Жиго и хавбек Денис Глушаков.

Состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон - Глушаков, Зобнин, Мельгарехо - Мелкадзе, Зе Луиш, Адриану

Запасные: Терешкин, Поплевченков, Ещенко, Комбаров, Кутепов, Ташаев, Ломовицкий, Фернанду, Игнатов, Ханни, Глушенков.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. "Ростов" с 32 баллами располагается на 7-й строчке.

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