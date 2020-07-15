Глушаков и Шалимов против «Спартака». «Краснодар» и Лига чемпионов. Live Короткина, Зеленова, Юриной

Эфир о первом игровом дне 29-го тура российской премьер-лиги. В студии журналисты «СЭ» Вячеслав Короткин, Дмитрий Зеленов, Наталья Юрина. Говорим о событиях последних дней, судействе и отвечаем на ваши вопросы.

Начало в 21.30 на Youtube-канале «СЭ».