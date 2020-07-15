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Глушаков и Шалимов против «Спартака». «Краснодар» и Лига чемпионов. Live Короткина, Зеленова, Юриной

15 июля 2020, 18:45
Эфир о первом игровом дне 29-го тура российской премьер-лиги. Фото "СЭ"
Эфир о первом игровом дне 29-го тура российской премьер-лиги. Фото "СЭ"
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Эфир о первом игровом дне 29-го тура российской премьер-лиги. В студии журналисты «СЭ» Вячеслав Короткин, Дмитрий Зеленов, Наталья Юрина. Говорим о событиях последних дней, судействе и отвечаем на ваши вопросы.

Начало в 21.30 на Youtube-канале «СЭ».

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Победой «Локомотива»
20.1%
Ничьей
27.9%
Победой ЦСКА
52.0%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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