Глушаков и Шалимов против «Спартака». «Краснодар» и Лига чемпионов. Live Короткина, Зеленова, Юриной
15 июля 2020, 18:45
Эфир о первом игровом дне 29-го тура российской премьер-лиги. В студии журналисты «СЭ» Вячеслав Короткин, Дмитрий Зеленов, Наталья Юрина. Говорим о событиях последних дней, судействе и отвечаем на ваши вопросы.
Начало в 21.30 на Youtube-канале «СЭ».
Результаты опроса
проголосовало: 4009Все опросы
Как закончится матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА?
Победой «Локомотива»
20.1%
Ничьей
27.9%
Победой ЦСКА
52.0%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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