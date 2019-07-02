Глушаков и Комбаров отреагировали на уход Зе Луиша из "Спартака"

Бывшие игроки "Спартака" Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не оставили без внимания уход из клуба нападающего Зе Луиша в официальном Instagram красно-белых.

Под публикацией клуба фотографий прощания Зе Луиша с командой на утренней тренировке Глушаков написал "Ze, Bro" и поставил смайл в виде сердца, а Комбаров – "Зе красавчик". Сейчас Зе Луиш проходит медосмотр в "Порту", c которым планирует заключить контракт до 30 июня 2023 года с зарплатой около 2 миллионов евро в год.

28-летний футболист перешел в "Спартак" в июле 2015-го из "Браги" за 6,5 миллионов евро. В общей сложности на его счету 109 игр за красно-белых, 35 мячей и 25 результативных передач. Форвард становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка (2017).