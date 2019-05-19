Глушаков будет решать вопрос о своем будущем по окончании сезона

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что будет решать вопрос о своем будущем по окончании текущего сезона. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек может покинуть клуб.

- Мне остается работать и доказывать тренеру, забивать голы, - сказал Глушаков в эфире программы "Капитаны" на канале "Матч Премьер". - Доиграем до конца сезона и будем думать. Я не знаю, что будет.

В текущем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак", в которых забил 6 голов. Он неоднократно подвергался обструкции со стороны фанатов красно-белых.

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