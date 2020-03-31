Глебов и Норман показали лучшие упражнения дома
31 марта 2020, 12:42
«Ростов» опубликовал видео тренировок полузащитников Данила Глебова и Матиаса Нормана.
— Физические нагрузки важны, даже если вы находитесь дома, — говорится в сообщении. — Каждый день — новый ролик, где наши футболисты будут показывать, как правильно и с пользой для себя выполнять разные упражнения!
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