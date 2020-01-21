Семак прокомментировал ситуацию с переходом Кокорина из «Зенита» в «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в товарищеском матче над катарской командой «Аль-Увайнах» (10:0) ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Кокорина.

Во вторник утром ФК «Сочи» объявил об аренде 28-летнего форварда до конца сезона. Вечером Кокорин вывел «Зенит» на поле с капитанской повязкой и сделал хет-трик.

— Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в целом и тот факт, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой.

— Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше — будем делать то, что должны делать.

— То, что он сегодня вышел с капитанской повязкой, сможет как-то повлиять на его будущее? В каком состоянии он сегодня находился?

— Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно.