Главный тренер «Сочи»: «Почему бы не перенести матч с «Тамбовом» на резервный день? Но мы не настаиваем»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуации с 9 заболевшими коронавирусом игроками команды накануне матча с «Тамбовом». Сегодняшнюю встречу 29-го тура Тинькофф РПЛ отменили.
— Что сейчас происходит в команде?
— Болезнь у ребят проходит бессимптомно. В связи с высочайшей загруженностью лаборатория выдала нам только сегодня утром результаты тестов. 9 оказались положительными. Мы сразу же уведомили об этом. Действуем по ситуации. Матч с «Тамбовом» не состоится.
— Можете остаться на карантине в Нижнем Новгороде?
— Не исключаем такого развития событий. Но все-таки надеемся аккуратненько вернуться домой и сдать тесты. Действуем в рамках регламента.
— «Сочи» засчитают поражение со счетом 0:3?
— Пока не знаю.
— Но ведь матч уже некуда перенести?
— Почему не куда? Можно сыграть в резервный день (прим. «СЭ» — 19 июля).
— То есть рассчитываете, что встречу перенесут?
— Рассчитываем, не рассчитываем... Но почему бы не допустить такой вариант?
— Но футбольная общественность вам может припомнить ситуацию с «Ростовом». Вы тогда не пошли на перенос.
— Да. Об этом и речь. Поэтому мы и не настаиваем на переносе. Понимаем, что в такой ситуации может оказаться любой клуб. «Ростов», «Оренбург», теперь мы. Никто не жалеет «Оренбург», который в итоге вылетел.
— Где 9 человек могли заболеть?
— Я домыслами не занимаюсь. Все было под контролем. Мы соблюдали социальную дистанцию, дезинфекцию. Чартерные рейсы и так далее. Не было клинических проявлений. Но сегодняшние тесты преподнесли нам вот такой сюрприз.
— Правда, что среди заболевших нет Кокорина и Заболотного?
— Пресс-служба даст комментарий на этот счет. Повторяю, мы действуем в рамках регламента. На первом месте стоит безопасность не только игроков «Сочи», но и «Тамбова» (Виталий Айрапетов)