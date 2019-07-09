Главный тренер "Оренбурга" - о трансферной политике клуба

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" рассказал о сильных и слабых качествах новичка "Зенита" Алексея Сутормина, чей переход в питерский клуб стал одним из главных событий межсезонья.

– Новых игроков в команде пока нет?

– Появился нападающий из брестского "Динамо" (22-летний ганский нападающий Джоэл Фамейе – Прим. "СЭ"), дело только в его трудоустройстве, получении рабочей визы. Думаю, не за горами новые трансферы. Понимаем, что немного опаздываем, на это есть объективные и субъективные причины. Но новые люди обязательно будут.

– У вас есть волнение на этот счет?

– Предстартовый мандраж есть всегда – и не важно, 25 у тебя человек или три состава. Это часть профессии. Если ты спокоен и тебя ничего не волнует – значит, ты уже мертвый.

– Задача "Оренбурга" – как минимум, повторить, как максимум, превзойти прошлогодний результат?

– Задачи простые и понятные: у нас огромная группа болельщиков и главное для нас – не разочаровать их своей игрой, поддерживать уровень прошлого сезона, показывать свое лицо и стиль. Понятно, что будет непросто – мы теперь уже не новички, совсем другой настрой на нас будет. (Егор Бычков)

Полностью интервью Владимира Федотова - здесь