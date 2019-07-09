Главный тренер "Оренбурга" назвал лучшую позицию на поле для Сутормина

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" рассказал о сильных и слабых качествах новичка "Зенита" Алексея Сутормина, чей переход в питерский клуб стал одним из главных событий межсезонья.

– Хорошо освоив и поняв требования, предъявляемые к оборонительной игре, Алексей здорово подрос как универсал, который может закрыть несколько позиций – включая крайнего защитника.

– При этом в нападении он чаще действовал слева, а в защите – справа. Почему?

– Мы пробовали его и на левом краю обороны – он играл так в Астрахани: слева, с уходом в середину под правую ногу. Но почему-то там он терялся, не очень хорошо получалось. Справа было удобнее.

– Значит, на поле он может исполнить любую роль?

– Любую или нет, но это и фланги, и зона инсайда. В нашей схеме ему приходилось много двигаться между линиями – средней и оборонительной. Роль, которая обязывает разбираться в компактной игре. Например, в системе с тремя опорниками – 5-3-2– он может быть одним из крайних инсайдов, слева или справа.

– И все же, где у Сутормина получается лучше всего?

– Думаю, то, что с позиции левого инсайда им забито восемь голов – это хороший показатель. Он ведь не чистый нападающий, хотя второго форварда тоже играл, хорошо смотрелся и, кстати, забил тогда в Петербурге "Зениту" – когда в схеме 5-3-2 действовал под Деспотовичем. (Егор Бычков)

Полностью интервью Владимира Федотова – здесь