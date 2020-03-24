Главный тренер «Олимпиакоса» рассматривается на замену Семину в «Локомотиве»

«Локомотив» следит за главным тренером «Олимпиакоса» Педру Мартиншем, утверждает Calciomercato. По информации СМИ, 49-летний португальский специалист может сменить Юрия Семина на посту главного тренера москвичей.

«Олимпиакос» с 66 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Греции после 26 игр.

Ранее Мартинш в интервью «СЭ» признался, что любой тренер с мотивацией согласился бы поработать в РПЛ.

В СМИ также появлялась информация, что бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич возглавит «Локомотив».