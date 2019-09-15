Главный тренер «Краснодара» ожидает тяжелой игры с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед началом матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» ждет тяжелого поединка против самарской команды.

— 17 очков после 8 туров — лучший результат в клубной истории? Каждая игра сложная, если вспомнить игры «Крыльев Советов» против «Локомотива» и «Спартака», то соперники выиграли матчи только в компенсипрованное время, поэтому ждем тяжелого поединка, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пауза на встречи национальных команд? Постарались подготовить каждого, учитывая индивидуальные особенности футболистов. Возвращение Мартыновича, Ари и Сулейманов в старте? Стараемся в каждой игре показывать красивую игру. Надеюсь, что болельщики поддержут «Краснодар».

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