РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Главный тренер «Краснодара» ожидает тяжелой игры с «Крыльями Советов»

15 сентября 2019, 18:55
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев перед началом матча 9-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» ждет тяжелого поединка против самарской команды.

— 17 очков после 8 туров — лучший результат в клубной истории? Каждая игра сложная, если вспомнить игры «Крыльев Советов» против «Локомотива» и «Спартака», то соперники выиграли матчи только в компенсипрованное время, поэтому ждем тяжелого поединка, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пауза на встречи национальных команд? Постарались подготовить каждого, учитывая индивидуальные особенности футболистов. Возвращение Мартыновича, Ари и Сулейманов в старте? Стараемся в каждой игре показывать красивую игру. Надеюсь, что болельщики поддержут «Краснодар».

Краснодар — Крылья Советов

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица

Опрос

проголосовало: 18993
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир