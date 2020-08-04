Главный тренер «Динамо» Новиков прокомментировал выкуп Игбуна у «Уфы»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о выкупе нападающего Силвестра Игбуна у «Уфы». Сезон-2019/20 29-летний нигериец проводил в московской команде на правах аренды.

— Слай обладает хорошими футбольными качествами, — цитирует пресс-служба бело-голубых Новикова. — Это очень быстрый и резкий игрок, способный обыграть один в один, способный создать остроту у чужих ворот. Плюс, это универсальный футболист, который может действовать как в атаке, так и в средней линии на фланге. Игбун — воин, который очень не любит проигрывать и уступать в каком-либо эпизоде на футбольном поле. Такие игроки нам нужны, и мы очень рассчитываем, что Слай будет приносить пользу нашему клубу.

В сезоне-2019/20 Игбун провел за «Динамо» 27 матчей, на его счету 4 гола и 2 результативных передачи.