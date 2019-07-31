"Главное, чтобы ЦСКА забивал". Реакция фанатов "Спартака" на переход Шюррле

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде на сезон полузащитника дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле. В социальных сетях болельщици красно-белых неоднозначно восприняли переход 28-летнего немецкого футболиста.

В Instagram фанаты московского клуба бурно обсуждают новичка "Спартака". В прошлом сезоне Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. "Дачники" вылетели из АПЛ, поэтому многие болельщики красно-белых вспоминают о том, чем был известен футболист в прошлом.

dmitry_sergun: "Ну, наконец-то трансфер!"

mihmix6: "Добро пожаловать!"

n.darsigov: "Главное, что он ЦСКА забивал".

Rinkirikakita: "Теперь главное, чтобы не сломали, беречь надо, а то играть больше некому".

vet_skoro_star: "Будем покупать молодых, говорил он".

n_a__s_ty_a_: "Спаси нас".

alexsamarin83: "Где опорник?"

igor.yakhin: "Одна хорошая новость за год".

quansah91: "Только сегодня вспоминал его голы Акинфееву за "Вольфсбург". Андре, ты дома".

Шюррле уже забивал в ворота ЦСКА, когда выступал за "Вольфсбург". Хавбек отметился дублем в матче группового турнира Лиги чемпионов с красно-синими в сезоне-2015/16. Тогда москвичи проиграли немецкому клубу со счетом 0:2.

kopylov_andrew88: "Ну, хоть одна хорошая новость!"

kukan_sportif: "Так победим! "Тун".

danila.pahomov: "Ура, хоть кого-то купили".

den_vavil: "Неужели что-то позитивное в "Спартаке" случилось".

s.soltuz: "Хоть кого-то купили стоящего".

Ранее Шюррле играл за "Байер", "Челси" и "Майнц".

"Спартак" объявил об аренде Шюррле // "Вперед, "Спартак"!" Первые слова Шюррле на русском