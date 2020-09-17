Глава судейского комитета провел встречу с клубами РПЛ

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретился в Доме футбола с руководителями клубов Тинькофф РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Он рассказал о текущем статусе судейской реформы, начатой в конце прошлого года. Также участники обсудили дальнейшие планы по ее реализации, взаимодействие между клубами и судейским комитетом, работу Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, порядок использования ВАР и предложения по системе мотивации судей.

«На встрече мы проанализировали взаимодействие клубов и судей и договорились, что теперь логистикой арбитров будет заниматься Российский футбольный союз, а клубы в равной доле компенсируют эти затраты, — сказал Хачатурянц. — Хорошо, что беседа о судействе состоялась в таком формате, мы смогли открыто поговорить и услышать друг друга. Все сошлись во мнении, что такой диалог очень полезен для нашего футбола, поэтому такие встречи теперь станут регулярными».