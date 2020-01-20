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Глава совета директоров «Крыльев Советов»: «Переход в другой клуб — инициатива Соболева»

20 января 2020, 17:02
Александр Соболев. Фото ФК "Крылья Советов"
Александр Соболев. Фото ФК "Крылья Советов"
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Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о том, насколько возможен уход из клуба форварда Александра Соболева.

— Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву, — цитирует Фетисова РИА Новости. — Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200120/1563636638.html

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