Глава совета директоров «Крыльев Советов»: «Переход в другой клуб — инициатива Соболева»
20 января 2020, 17:02
Глава совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о том, насколько возможен уход из клуба форварда Александра Соболева.
— Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву, — цитирует Фетисова РИА Новости. — Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба «Крылья Советов» — сохранить Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней.
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