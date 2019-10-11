Глава совета директоров «Крыльев Советов» опроверг информацию о возможной отставке Божовича

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов заявил, что доверяет главному тренеру команды Миодрагу Божовичу.

— У нас есть квалифицированный тренер, пользующийся авторитетом игроков, который на сегодняшний день выполняет установку, — цитирует ТАСС Фетисовва. — Для нас важен результат, и мы его видим. Божович продолжает работу с командой.

То, что Соболев вызван в сборную, это не только талант игрока. Команда играет так, что игрок может раскрыться. Это заслуга многих людей, в том числе и тренера «Крыльев».

После 12 туров «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. В 1/16 финала Олимп-Кубка России самарцы уступили «Торпедо» и покинули турнир.

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