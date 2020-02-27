Глава совета директоров «Крыльев» Фетисов: «Все новички амбициозны и полны решимости исправить ситуацию»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов подвел итоги зимней трансферной кампании клуба и поделился ожиданиями от весенней части сезона.

— Нашу команду этой зимой пополнили шесть новых футболистов. Каждая кандидатура обсуждалась на совете директоров совместно с тренерским штабом, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Фетисова. — Были учтены пожелания главного тренера Миодрага Божовича, высказанные им на декабрьском заседании совета директоров. Надеюсь, что каждый из новичков принесет пользу нашему клубу и поможет в весенней части чемпионата. Среди новых игроков есть как опытные бойцы, так и молодые ребята. В частности, Денис Попович и Евгений Фролов — игроки, хорошо знающие РПЛ и выступавшие тут за нашего ближайшего соперника, «Оренбург», и за другие клубы. Мехди Зеффан — опытный игрок, обладатель Кубка Африки в составе сборной Алжира, выступавший в ведущих клубах Франции. Сергей Иванов, Максим Глушенков, Сафаа Хади — перспективные игроки. Причем Глушенков — воспитанник академии имени Коноплева, игрок молодежной сборной России, а Сафаа — игрок сборной Ирака, подающий большие надежды. Все футболисты амбициозны и полны решимости исправить ситуацию. Те, кто присутствовал на презентации новичков на «Самара Арене», могли пообщаться с ребятами и убедиться, что они адаптировались в коллективы и заряжены на результат.

— Позади — три зарубежных сбора. Как вы оцените работу команды зимой?

— Мы на связи с тренерским штабом «Крыльев». Они довольны условиями сборов как в Турции, так и в Испании, и команда выполнила намеченную программу в полном объеме. Контрольные матчи «Крылья» провели неплохо, впереди — официальные игры, которые покажут готовность команды. Совет директоров клуба верит в профессионализм тренерского штаба и игроков «Крыльев». Со своей стороны, мы выполняем все обязательства перед командой и стараемся делать все, чтобы команда добивалась результата.