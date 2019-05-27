Глава РПЛ: с сезона-2020/21 клубы не смогут играть в лиге, если не будут иметь своего стадиона

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что начиная с сезона-2020/21 клубы не смогут выступать в РПЛ, если не будут иметь стадион, отвечающий требованиям премьер-лиги. В следующем сезоне в подобном положении оказался "Тамбов".

– Это последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену чемпионата мира. Это последний сезон! Почему: мы хотим перед стартом чемпионата внести соответствующий параграф это в процедуру лицензии, - отметил Прядкин. - Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ. Как вы знаете, "Тамбов" начнет сезон в Саранске, и вернутся на свой стадион, когда там проведут реконструкцию или возведут новый. (Александр Рогулев)