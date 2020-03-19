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Гинер вернулся в футбол и принял участие в заседании бюро исполкома РФС

19 марта 2020, 18:28
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Президент ЦСКА Евгений Гинер вернулся к работе в футболе, сообщает bookmaker-ratings.ru. Он был отстранен от футбольной деятельности на три с половиной месяца за оскорбление бывшего главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

17 марта Гинер принял участие в заседании бюро исполкома РФС, где было принято решение приостановить розыгрыш чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. Проходило заседание по видеоконференции.

Отмечается, что за последние три месяца функционер неоднократно посещал «ВЭБ-Арену», но оперативным управлением клуба не занимался. Комитет по этике не нашел нарушений отстранения за указанный период.

— Никаких нарушений не было. Ничего не зафиксировано. Заявлений от руководства РФС не поступало, — сказал председатель комитета Семен Андреев.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/giner-vernulsya-k-futbol-noj-deyatel-nosti-i-prinyal-uchastie-v-zasedanii-byuro-ispolkoma-rfs/

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