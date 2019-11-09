Гильерме: «Я даже не думал ехать в «Спартак»

Вратарь «Локомотива» Гильерме в интервью РБК рассказал о продлении контракта с железнодорожниками. Также он подчеркнул, что не хотел переходить в «Спартак» минувшим летом.

— В ситуации с вашим контрактом, который был подписан летом, Юрий Семин многое решил?

— Конечно. Семин свой статус заслужил. С самого начала его позиция была, чтобы я остался, и моя тоже.

— Семин пошел к руководству, когда СМИ вас сватали в «Спартак»? В этой ситуации он общался с руководством клуба?

— Когда мы начали разговор еще зимой, он сказал руководству: «Мне нужен Гильерме, решайте вопрос». Самое главное, что мы решили этот вопрос, и это было мое желание — остаться в клубе. Конечно, Палыч помогал.

— Переход в «Спартак» был близок?

— Нет, было предложение «Спартака», но я до последнего момента ждал ответа от «Локомотива», чтобы остаться. Я даже не думал ехать в «Спартак».

— «Спартак» предлагал контракт на два или три года?

— Я не знаю, это агент решал. Он просто сказал, что было предложение, я сказал: «Пока я не хочу ничего слушать. Пока не решим мой вопрос с «Локомотивом», я никуда...»