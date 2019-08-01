Гильерме: "Всегда говорил, что хочу завершить карьеру в "Локомотиве". Это моя мечта"

Вратарь "Локомотива" Гильерме заявил, что мечтает завершить карьеру в московской команде. 33-летний голкипер сборной России выступает за "железнодорожников" с 2007 года, в середине июля он подписал новый трехлетний контракт с "Локо". В родной Бразилии Гильерме провел только 18 матчей за одну команду – "Атлетико Паранаэнсе".

– Вы начали новый сезон, еще не подписав новый контракт. Насколько это мешало психологически?

– Конечно, присутствовало волнение. С другой стороны, был уверен, что в конце концов переговоры завершатся успешно. Контракт истекал в декабре, так что я был настроен работать. Когда выходишь на поле, об этом не думаешь.

– Вокруг вашего будущего ходило много слухов. Писали, что вы согласовали контракт со "Спартаком", что интересуется "Зенит". Что из этого было правдой, и как вы на это реагировали?

– Предложений было много. Не только из России, но и Европы. Но моим приоритетом был "Локомотив". Поэтому ждал до последнего. Я уже давно играю в России и играю неплохо. Конечно, предложения из других клубов появились. Но я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в "Локо". Это моя мечта.

– Когда завершится контракт, вам будет 37 лет. Решили, закончите ли здесь карьеру?

– Зависит от многих факторов. Пока я здоров, не знаю, что будет через нескольколет. Не хочу говорить, что именно через три года завершу карьеру. Если будет возможность играть на хорошем уровне и дальше, не откажусь.

– Но хочется именно в "Локомотиве" карьеру завершить?

– Да-да, это моя цель. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Гильерме – здесь