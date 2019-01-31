Гильерме: "В Бразилии дети рождаются с мячом в ногах"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме в интервью РФС рассказал о том, как в Бразилии готовят молодых футболистов, где и как бразильцы оттачивают свою знаменитую технику и почему у многих талантливых игроков не получается раскрыться.

– В каком возрасте вы начали заниматься футболом?

– Где-то в 6-7 лет. Я играл сначала в мини-футбол. В 10-11 лет я вышел на поле для большого футбола.

– До какого возраста идет набор в бразильские футбольные школы?

– Нет никаких ограничений. Много зависит от желаний самого ребенка. Бразилия – футбольная страна, здесь дети рождаются с мячом в ногах. У меня есть фотография, где мне 2 или 3 года, и я уже работаю с мячом. Перед тем, как пойти в профессиональную футбольную секцию, я около пяти лет просто играл на улице.

– Насколько тяжело в Бразилии совмещать футбол с учебой?

​– Это вопрос, который трудно решить во всем мире. Если ты скажешь, что одно другому не мешает – это неправда. Особенно, когда ты уже играешь в футбол на серьезном уровне, например, в молодежной команде. Тренировки проходят два раза в день. Приходится учиться вечером или ночью. Там, где я играл, была такая система: если в 13-14 лет у тебя не очень с учебой, то ты больше не играешь в матчах за команду. Это очень важно. Но очень тяжело, потому что нагрузка большая. Когда ты тренируешься утром и вечером, а потом идешь в школу и учишься там до 23:00 – это, конечно, не легко, но так и должно быть.