Гильерме рассказал, кого он считает лучшим бразильским вратарем

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме ответил на вопрос, кто из вратарей сборной Бразилии ему нравится больше: Алисон ("Ливерпуль") или Эдерсон ("Манчестер Сити").

- Мне больше нравится Эдерсон по стилю игры. У него он более агрессивный, - сказал Гильерме в интервью клубной пресс-службе.

33-летний Маринату Гильерме - уроженец Бразилии. В 2015 году он получил российский паспорт. Первый матч за сборную России он провел 26 марта 2016 года против сборной Литвы (3:0).

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